香港财政司司长与金管局总裁前赴北京与中央财金官员会面

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月8日 - 香港财政司司长曾俊华周二称，今天启程前赴北京与中央财金官员会面，同行包括金管局总裁陈德霖，此行将展望明年工作重点，但没有特定议题。
曾俊华此行正值市场热切期待中港基金互认本月正式开闸予首批基金作跨境销售后，深港通以及沪港通升级版最快明年首季推出，为香港金融市场注入新动力。
曾俊华出发前在机场向传媒表示，此次出访北京三日，与财经事务及库务局局长陈家强以及陈德霖同行，是一年一度的恒常访问，回顾过去一年两地合作成果以及展望明年香港政府一些工作的重点，没有特定议题。
被问及会不会讨论到深港通开通时间，曾俊华强调，“我们没有甚么特别的议题，正如我所说，大家交流一下大家关心的问题。”
曾俊华在北京期间将拜访财政部、商务部、中国人民银行、国务院港澳事务办公室以及其他机构，并于周四返港。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)