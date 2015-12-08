香港财政司司长与金管局总裁前赴北京与中央财金官员会面

路透香港12月8日 - 香港财政司司长曾俊华周二称，今天启程前赴北京与中央财金官员会面，同行包括金管局总裁陈德霖，此行将展望明年工作重点，但没有特定议题。

曾俊华出发前在机场向传媒表示，此次出访北京三日，与财经事务及库务局局长陈家强以及陈德霖同行，是一年一度的恒常访问，回顾过去一年两地合作成果以及展望明年香港政府一些工作的重点，没有特定议题。