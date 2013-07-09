中国大陆和香港共89家企业入选财富500强

路透上海7月9日 - 据财富中文网，在最新公布的2013年《财富》世界500强榜单中，中国（含香港在内，不包括台湾）上榜企业再创新高，由去年的73家增长至89家，有16家新上榜公司。不过从已上榜的大陆公司来看，存在严重的结构失衡。

中石化集团、中石油集团和国家电网公司跻身今年前十位，分别排名第四、第五和第七位，中石化和中石油排名均较上年提前一位。荷兰皇家壳牌(RDSa.L)、沃尔玛(WMT.N)和埃克森美孚(XOM.N)仍占据前三位，只是沃尔玛和埃克森美孚今年排名较去年互换一下，壳牌蝉联榜首位置。

如果包含台湾在内，中国上榜的公司总数已经达到95家，距离百家仅咫尺之遥。与此同时，美国上榜公司为132家，与去年持平。财富杂志方面预计，至2015年，中美上榜企业数量可能会平分秋色。

不过，就已经上榜的中国大陆公司看，存在严重的结构失衡。首先，上榜公司主要分布在钢铁、汽车、资源、化工、金融等领域，而来自第三产业服务业的则较少--这是中国经济重投资而轻消费的结果；其次，上榜公司的主体是国有控股企业，其中的多数处于受管制的行业，而完全市场化经营的民营企业则较少--这说明中国经济通过改革开放提升效率的空间仍然很大；第三，利润在行业分布中失衡，上榜的九家商业银行占据了所有89家公司利润总额的55.2%。

中国大陆金融业共有13家公司上榜，包括九家商业银行、四家保险公司，其利润占比为56.5%；美国金融业共有27家上榜，八家商业银行、四家多元化金融公司及15家保险企业，其利润占比仅为25.9%。

另一件值得关注的事是中国大陆企业的高杠杆率。今年世界500强的总杠杆率为8.35倍（以总资产除以总股东权益），美国企业总体为6.65倍，中国大陆企业总体为8.67倍。剔除掉金融企业，中国的非金融上榜企业的杠杆率为4.42倍，而美国同行则仅2.79倍。这折射出08年金融危机之后，美国公司确实在去杠杆化，而中国大陆公司则仍然保持着高杠杆率。

今年世界500强的入围门槛再次提高12亿美元，达到232亿美元；总收入比上一年提高了2.77%，达30.3万亿美元；不过，今年总利润比去年下降约千亿美元，这说明世界经济总体形势仍然不乐观。

16家新入榜的中国大陆企业中，包括北汽集团（第336位）、江西铜业集团（第414位）、兴业银行(601166.SS)（第428位）、浦发银行(600000.SS)（第460位）等国有企业，亦有两家民营企业--民生银行(600016.SS)和总部在深圳的正威国际集团。（完）

500强排名细节，可参看财富中文网（here）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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