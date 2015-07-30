香港《文汇报》：两地合作打击跨境电话骗案

（7月30日社评）

继年前「猜猜我是谁」和「虚假绑架」两种常见电话骗案后，近期兴起「假冒内地官员和机构人员」的电话行骗手法，单是本月警方已接获超过700宗举报，涉及金额达 8,500 多万元。随着内地与香港交往越来越密切，跨境骗案的数量也随之增加，骗徒的犯案手法更是层出不穷，令市民防不胜防。香港警方除了大力推广防骗教育，亦要主动加强与内地公安合作，共同打击跨境电话骗案，保障两地治安与市民利益。

电话骗案在本港并不是新鲜事物。近来冒起一种全新作案方式，不法分子直接冒认内地公安、司法、邮政，甚至是中联办人员致电事主，然后以不同藉口恐吓事主，例如其内地银行账户正被有关司法机构调查，或其在内地托运的货物被发现存有违禁品被扣押，要求事主登录伪造的「司法机关」网页输入银行账户号码及密码，或汇钱到指定户口以示清白。据警方统计，今年上半年以来此类「假冒内地官员和机构人员」的电话骗案数量较去年同期激增近50倍，达200宗之多。本月更接获729宗市民举报，合共被骗金额达8,540万元之巨，有关情况值得关注和重视。

本港市民一般不太了解内地机关的办事程序及工作方式，接获假冒内地官员的骗徒电话，被人连哄带吓，很容易就掉入骗局陷阱。过往针对长者的电话骗案曾一度猖獗，经过当局的反覆宣传、提醒后，市民已提高警惕，同类案件明显下降，说明宣传发挥效用。警方应借鉴此成功经验，利用媒体教育市民提高防骗意识，接获类似电话，应冷静应对，多方查证，绝不可向陌生人透露个人资料，同时要尽快通知警方。由于此类跨境电话骗案涉及两地犯案，香港警方应主动加强与内地公安部门的联系，进一步提升现有合作机制的层次和方式，除了交换情报资料外，还要研究联手侦办此类案件的方法，有效遏制跨境电话骗案。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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