中港基金互认运作细节有待落实 年内有可能出台--德盛安联

路透香港1月16日 - 德盛安联资产管理周五称，相信中港基金互认迟迟未能推出，与很多运作细节需要落实有关，但今年内有可能出台。

中港基金互认是推动中港两地基金业发展的一个重要里程碑，但自2013年8月纳入CEPA（更紧密经贸关系的安排）以来，仍未公布相关细则。而香港特区行政长官梁振英周三发表的施政报告亦未有提及基金业发展蓝图。

德盛安联亚太区行政总裁余义焜称，如果中港基金互认推出，对香港基金业的发展很有帮助，并不需要额外的发展蓝图。

“中港基金互认有很多细节需要落实，例如要在内地销售基金，是否要与每一家分销银行签署合约？这些细节的落实会延迟政策的推出时间。”他说。

他并称，中港基金互认于今年内出台的可能性不小，但不知道机会有多大。

中港两地双向股票交易机制沪港通于去年11月开通，开启了中国资本市场开放的新台阶，下一个焦点落在中港基金互认。香港财经事务及库务局局长陈家强此前称，两地的监管机构有共识，并希望基金互认能够很快会上到两地金融合作的议程。

中国及香港证监会官员于2013年底在港一个研讨会上称，中港基金互认已完成了框架协议，包括基金范围、管理人条件、讯息披露、监管等。初期将开放简单(vanilla type)的常规产品，并在互相尊重双方监管的方式下进行，将会尽快公布相关细则。

从事基金业近30年的余义焜认为，中港基金互认，加上台湾的国际金融业务分行等监管措施的开放，将会改变资产管理行业的市场竞争形势，并会为德盛安联在大中华地区迎来庞大的发展机会。

他并指出，亚洲投资者偏好本地市场的习性有所改变，拟透过多元化投资以取得额外回报；日本、韩国和中国的投资者对海外投资兴趣渐浓，而中国和台湾的监管环境变化亦吸引更多海外投资者参与，这些因素预计会推动德盛安联的资产管理规模继续增长。

截至去年9月底止，德盛安联为全球客户管理资产逾3,860亿欧元，其中73%于欧洲、20%于美国，亚太地区占9%。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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