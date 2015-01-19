肖钢：将推动内地与香港两地基金互认及跨境投资便利化（更新版）

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路透北京1月19日 - 中国证监会主席肖钢周一表示，今年将进一步推动内地与香港两地基金互认，完善QFII和RQFII以及QDII制度，使跨境投资更加便利化，支持推动两地跨境财富管理业务发展，并将进一步简化审批内地企业海外上市程序。

肖钢在亚洲金融论坛上讲话称，近年来内地财富管理需求旺盛，但境内产品种类和参与境外投资途径有限，资产配置范围受限，沪港通开启为两地财富管理行业提供了新的发展空间。下一步证监会将不断优化沪港通机制，充分发挥好其桥梁纽带作用。

“我们准备进一步完善这些制度，使得跨境的投资更加便利化。当然我们也要推进内地的投资者到香港来投资，也就是完善我们的QDII制度。”他称。

肖钢表示，内地和香港两地规则差异是客观存在的，沪港通是在承认两地规则差异的前提下进行的，双方投资者适应对方规则的差异还需要一定的时间，当前两地投资者首先要熟悉对方的规则，了解对方的市场。

他并指出，中国证监会一直支持内地企业海外上市。证监会主张企业到海外上市由其自主选择。历史表明，内地企业海外上市的首选是香港。为便利企业海外上市，证监会简化了很多审批程序，取消了企业盈利要求，未来在境内上市也可以不要盈利的条件。

他并称，将努力实现亚洲金融市场在规则、制度、标准方面的协调与对接，提高基础设施的通用性，增强亚洲地区跨境投融资的便利性，加强亚洲金融机构及从业人员的交流合作。中国“一带一路”战略的实施，将为亚洲财富管理提供新的增长点。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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