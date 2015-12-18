中港首批互认基金名单料快将公布 助拓展基金业务--香港官员

路透香港12月18日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周五称，预料中港基金互认安排下首批认可基金名单快将公布，此举有助内地市场开放以及拓展基金业务。

陈家强接受香港电台访问时称，中港监管部门一直有跟进基金互认安排，相信尽快会有公布。对于市场认为基金审批过程较原先预期缓慢，他说，审批有一定程序，仍有税务等细节需要处理。

他不认为内地监管部门迟迟未公布获批基金，是为忙于处理7月股灾时各项稳定市场工作。他指出，“基金互认制度本身不会为市场带来波动，两者无直接影响，即使涉及资本往来亦较缓慢，而内地监管部门亦认为落实措施有助市场开放。”

陈家强并称，当局很着意落实中港基金互认制度，因为这是个重要策略去拓展基金业务，让内地及香港基金业务可结合一起。

稍早本地报章引述基金业界及消息人士指，中港两地证监会今日正式批出中港基金互认下的首批基金产品；两地获批基金额度各200亿元人民币，各有5只基金获批。

另外，政府谘询机构金融发展局此前报告建议透过互联网及交易所等平台扩大基金分销渠道，陈家强称，认同要拓展基金分销渠道，但香港没有政策禁止银行以外平台销售，若市场研究认为容许销售渠道更多元化，当局愿意听取市场意见及作参考。（完）