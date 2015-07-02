焦点：中港基金互认开闸四大机构尝鲜 业界观望操作细节

图中分别为人民币与港币标识符号。 REUTERS/Tyrone Siu

记者/雷美珍

路透香港7月2日 - 中国内地与香港基金互认安排7月1日起开闸，已有四家两地业务网络完备的大型机构率先提出申请，包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)、汇丰(0005.HK)、摩根大通(JPM.N)以及景顺，涉及至少七支基金。

基金业界人士认为，互认安排是基金界的盛事，很多人都想参与，但由于操作上仍有不少细节有待厘清，现阶段将会是“边试边行”。大多数业界将观望先行者测试水温的结果。

“由于两地法律框架条款不同，从报产品、审产品、发产品都会有一些问题出现，需要监管方、销售方和市场共同测试，找出共同点。”工银瑞信资产管理（国际）有限公司总经理唐华称。

景顺大中华、新加坡及韩国区行政总裁潘新江称，“基金互认的短期挑战将是交易与结算的操作流程和效率，而另一项挑战则是确保中港投资者充分了解如何区别互认产品与现时在各自市场销售的基金。”

四大机构已上报至少七支基金，基金种类偏重于股票，与业界预期相若。

中行在港的资产管理分支--中银香港资产以及中银保诚已上报四支基金，分别是高息债券基金、中港股票基金、香港股票基金以及环球股票基金。

另一大行汇丰旗下汇丰环球投资管理亦已为旗下内地的一只股票基和一只多元资产基金申请基金互认资格。

环球投资管理公司景顺表示，周四向香港证监会提交集中投资于A股的混合型证券基金申，该基金由景顺于内地合资的景顺长城基金公司管理。

摩根资产管理及其内地分支--上投摩根亦已在香港和内地递交基金互认申请，惟摩根资产发言人表示，现阶段不会披露关于申请基金数目等细节，因申请处理初步阶段及等待有关部门批准。

自5月22日中国证监会与香港证监会联合公布互认安排以来，业界已提出不少疑问，中证监遂于政策实施前日发布相关问答，以解答市场热点问题。

中证监特别厘清，香港互认基金类型应当为常规股票型、债券型、混合型及指数型，而香港基金管理人可以将互认基金的投资管理职能转授给在香港运营、持有香港证监会相关牌照的投资机构，可以聘请海外投资顾问。

而香港证监会周五在举行一场研讨会，联同中证监、外管局官员向基金业界提供更多资讯和指引。

**贝莱德安联仍在评估**

全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）(BLK.N)与德国安联则回应指仍在评估基金互认安排带来机会。

基金互认的初始额度为资金进出各3,000亿元人民币，据监管机构此前评估，符合互认安排条件的香港基金大约100只，内地基金有850只左右。

景顺的潘新江称，考虑到有关配额、合资格股票范畴的规模、互惠基金业的规模以及相关市值，相信在措施落实初期资金流不会显着增加。

从分销商的角度，星展银行（香港）财富管理投资产品及谘询部主管张宏浩认为，现时内地投资者热炒A股，对香港市场投资意慾不大，而内地基金业发展历史较短，香港投资者现阶段对内地基金的投资兴趣也不大，要分销成功，可能要靠名牌效应。

“一般想投资内地已经购买RQFII基金，其他基金出海，除非在内地已经很有名，是知名的基金经理，或者基金往绩很好，才会吸引到客户的投资兴趣。”他说。

星展银行正与6-7间内地基金公司洽商代理其基金在香港销售，其中两至三家落实机会较大。（完）

(审校 黄凯)

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