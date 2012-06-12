任志刚：港元固定汇率本身并非终点

路透香港6月12日电---前香港金融管理局总裁任志刚周二称,联系汇率制度在香港行之有效几近30年,但固定汇率本身并非一个终点;至于继续优化香港货币制度的方法,其中包括扩宽甚至完全取消可兑换范围,又或转为一篮子货币挂钩.

身兼中文大学全球经济及金融研究所杰出研究员的任志刚向记者说,"如果政府决定将港元与美元脱钩,技术上是可行的."

他并称,倘若实施权衡性货币管理的做法,长期上可以有不同的方法,其中包括统一现行为货币基础中流通现钞和总结余的兑换保证汇率;具实质意义地扩宽或完全取消可兑换范围,又或转为汇率走廊(兑美元、人民币或成分保密的一篮子外国货币);还有就是放弃维持预设汇率目标、汇率范围.

然而任志刚强调,他已退休接近三年,现在发表"对香港货币体制的展望不一定暗示有改变的需要."(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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