焦点：中国救市凸显香港作为金融中心的吸引力

路透香港7月10日（记者 Denny Thomas） - 近一年前发生的大规模街头抗议似乎让人们重新思考香港作为金融中心的地位，而中国股市过去四周的震荡反衬出香港仍是在风雨中屹立不倒的灯塔。

中国多管齐下急于稳定大跌近三分之一的A股股指，这更加凸显了香港股市的可靠、透明和安全。

转瞬间，上海或深圳可以担当重要的国际金融中心的看法可能被推后数年。

内地的惨淡让香港的吸引力回升，繁荣的投资中心、法制环境、自由市场政策和独立的司法体系等优势已持续数十年。

“内地的不幸可能让香港获益，”香港国泰康利资产管理有限公司首席执行官Mark Konyn表示。“香港市场仍是可靠的、妥善管理的投资中国的渠道，尘埃落定后可能代表很好的价值。”

中国政府近几年谨慎地向全球投资者开放，并推进人民币国际化，中国股市在几个月时间里市值翻倍，这些都让香港作为中国门户的角色失色。

但中国的救市政策表明中国政府远没有准备好让市场自由运行。

“过去几周给所有人敲响了警钟，”香港全明星投资基金创始人季卫东指出，该公司管理约9亿美元资金，投资于互联网相关企业。

“过去一周发生的事情凸显了香港的正面之处，将有助于香港重获一些光环，”季卫东说道。“法制、机构投资者基础以及政府对市场较少的干预是香港相对于上海的关键优势。”

中国股市的动荡可能也会影响A股被纳入MSCI(MSCI.N)新兴市场指数.MSCIEM.。

一家外资银行的股票资本市场负责人匿名表示，中国最终会把事情做好，但现在失去了一些信誉。“他们需要重塑与MSCI建立的信任。目前他们需要让市场回归正轨。”

国泰康利的Konyn指出，由于很多A股停牌，“指数编制公司不会急于将中国纳入指数。”

交银国际董事总经理兼首席策略师洪灏认为，上海将失去竞争力以及资本市场改革脱轨的说法有些过头。“这样的市场是20年未见的。这是市场的失败。但我认为改革和资本市场开放的大方向不会变。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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