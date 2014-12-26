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时事要闻 | 2014年 12月 26日 星期五 18:08 BJT

李克强充分肯定梁振英及香港特区政府的工作

路透北京12月26日 - 中国国务院总理李克强周五称，香港特首梁振英和特区政府的工作体现出了“不畏艰难”，中央政府对此给予充分肯定。

“过去一年，你和香港特区政府不畏艰难、团结奋斗，稳步推进各项工作，保持了香港大局稳定，实现了新的发展。”李克强对梁振英说道。

“中央政府对你和特区政府的工作给予充分肯定。”新华社援引李克强的话报导称。

李克强指出，香港作为重要国际金融、贸易、航运中心，发展取得的成就来之不易，值得香港市民和所有关心、爱护香港的人倍加珍惜。

“希望香港充分发挥自身优势，保持良好营商环境和竞争力。”李克强表示。

梁振英表示，未来一年，香港特区政府将致力于发展经济、改善民生，依法推进政制发展，巩固香港良好的营商环境和竞争力，保持香港繁荣稳定。（完）

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