李克强充分肯定梁振英及香港特区政府的工作

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月26日 - 中国国务院总理李克强周五称，香港特首梁振英和特区政府的工作体现出了“不畏艰难”，中央政府对此给予充分肯定。
“过去一年，你和香港特区政府不畏艰难、团结奋斗，稳步推进各项工作，保持了香港大局稳定，实现了新的发展。”李克强对梁振英说道。
“中央政府对你和特区政府的工作给予充分肯定。”新华社援引李克强的话报导称。
李克强指出，香港作为重要国际金融、贸易、航运中心，发展取得的成就来之不易，值得香港市民和所有关心、爱护香港的人倍加珍惜。
“希望香港充分发挥自身优势，保持良好营商环境和竞争力。”李克强表示。
梁振英表示，未来一年，香港特区政府将致力于发展经济、改善民生，依法推进政制发展，巩固香港良好的营商环境和竞争力，保持香港繁荣稳定。（完）
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：