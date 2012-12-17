内地企业赴港上市门槛将降低--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月17日- - 据中国证券报周一报导,中国证监会将在近期讨论降低内地企业赴香港上市门槛问题，尽快公布具体方案,这将是监管层疏导拟A股首次公开发行(IPO)公司大量积压的一项措施.
据证监会网站披露信息,目前已提交申请等待在沪深两市IPO的企业已达831家,按过往几年的每年上市约200家的进程推算,目前这些企业需要3-4年才能消化完.更何况,因股市低迷,最近两个月国内A股IPO已暂停.
中国证监会主席郭树清近日亦表示,采取多种方式对在审企业进行疏导分流,要严格依法查处财务造假,虚假披露等违法行为,督促保荐机构对发行申报企业的相关情况,特别是财务信息集中进行专项核查.
业内人士认为,降低内地企业赴香港上市门槛,既能缓解内地上市排队久难题,分流一部分排队企业到境外上市,也可降低企业境外上市风险.内地企业赴港上市法律架构更顺畅后,不再需设立离岸公司再赴境外上市.
目前,内地企业赴港主板上市门槛俗称"四五六":净资产规模在4亿元人民币以上,融资规模不低于5,000万美元,年净利润不低于6,000万元人民币.在很长一段时间内,只有大型国企容易满足这些条件,众多中小民营企业很难从中国证监会拿到赴港上市无异议函,只好通过红筹模式实现在港上市.
相对"四五六"门槛,港交所规定的上市门槛要低得多.港交所要求,申请在港主板上市公司仅需满足最近三年盈利总和不少于5,000万港元,且最近一年盈利不少于2,000万港元,上市时市值不少于2亿港元,对融资额度没有详细标注.而香港创业板市场没有盈利或其他财务标准要求.(完)
(--发稿 林琦; 审校 张喜良)
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