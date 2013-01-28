深圳前海人民币跨境双向贷款启动

路透香港1月28日 - 众所瞩目的深圳前海跨境人民币贷款项目周一在深圳签约,在这个中国资本帐开放的试点项目中,共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议,另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款,令跨境贷款呈双向流动.

由于香港银行积极参与,最终签约的银行数目前多过市场预期的8-10家.据参与签约的银行界人士指出,共有26个项目获签.其中深圳市前海管理局全资的前海开发投资控股受到欢迎,共汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)等10家银行签定贷款合同.

中银香港(2388.HK)则表示,今天同南洋商业银行与五家在前海注册成立的企业签署人民币贷款.

"香港银行可直接向深圳前海区内全资格企业提供跨境人民币贷款,标志着香港人民币业务的发展迈向新里程,"中银香港副总裁高迎欣说,"新措施有助香港银行开拓人民币资金运用的新渠道,并有利两地的人民币跨境双向流动,促进跨境人民币业务发展."

签约的银行如下:

--中资银行: 中银香港, 建行(601939.SS)(0939.HK),工商银行(1398.HK)(601398.SS),交通银行(3328.HK)(601328.SS),农行(1288.HK)(601288.SS), 招商银行(3968.HK)(600036.SS),国开行CHDB.UL, 中信银行(0998.HK)(601998.SS), 南洋银行.

-- 外资行: 渣打银行(STAN.L)(2888.HK), 汇丰控股,

-- 港资行: 东亚银行(0023.HK), 恒生银行(0011.HK),大新银行(2356.HK),永隆银行.

前海人民币跨境贷款项目的借款企业及资金用途都有其限制,市场已预期初期金额规模有限.

根据管理细则,在前海注册及实际经营的企业可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金,贷款用途则应在符合国家有关政策的前提下,用于前海建设与发展.前海跨境贷款的期限及利率则由借贷双方自主确定.

此外,建行与交银的深圳分行亦与联富国际发展有限公司、宝能国际（香港）有限公司等签署了资金达6.2亿元人民币的境外项目人民币贷款协议.

监管单位预期,随着前海跨境人民币贷款正式进入实施阶段,将有更多注册在前海深港现代服务业合作区的企业向香港银行办理跨境人民币贷款业务.

2010年8月经国务院批复,前海深港现代服务合作区正式出台,在这块位于深圳西部,面积约15平方公里、相当于五个伦敦金融城的土地上,最受人瞩目的是透过中港资金流动的"模拟"资本项目开放.除了离岸人民币贷款外,贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在此地区展开试点.(完)

(记者 赵红梅/李珊珊; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。