《信报》：“购岛”一年风云变 中日激争各图谋

（9月11日社评）

日本「国有化」钓鱼岛一周年之际，中国8艘海警船在这个主权争议激烈的小岛海域维权执。日本防衞省针对近日中国战机军舰在东海的活动，下达「特别警戒令。

去年今日，日本政府罔顾中国的反对与警告，与栗原家族签署「购岛」合同，中日关系从此进冰封期。日本「购岛」后，中国最主要的反制举措，就是派出执法船到钓鱼岛海域作常态化巡航，甚至驱赶日方巡逻舰艇，实现「反客为主」。凡此种种，皆显示中国护土维权而不惜一战的决心，并使日方的「单方管控」成为历史。

安倍政府对中方的军事行动无可奈何，变相被迫把管控权「割让」，但另一方面同时藉此渲染「中国威胁论」，乘机扩军修宪。自安倍上台，即以应付中国的军事进迫为由，推动修改和平宪法，并大举扩充军备。

在安倍眼中，使日本回复可建军出兵的「正常国家」，乃其政治方略，在钓鱼岛问题上继续与华相争，方有利其实践政治理想，故日方坚拒承认存在主权争议，并不令人意外。

钓鱼岛争端的发展，实质上关乎日本政府对侵略历史的反省；也关乎美国的亚太「再平衡」战略何去何从。对于美国，中日交恶对峙却不致兵戎相见，正符合其最大利益。

面对一时难解的僵局，日方背弃「搁置争议、共同开发」的上一代领导人共识，两国在2008年达成的东海天然气开采协议，变得「摇摇欲坠」，消息称中国正积极筹划单方面开采东海油气田，由于涉及庞大经济利益，必将成为中日的新战场，由此引发钓鱼岛的风云激荡，导致「擦枪走火」的危险提升，备受各方瞩目。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。