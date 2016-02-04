香港《经济日报》：中央堵走资漏洞 港惹池鱼之殃

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（2月4日社评）
内地限民众来港刷卡买外币保险，反映内地走资压力仍大，中央正设法防堵。惟此仅堵塞漏洞，并非金融开放开倒车，但近年得享内地正规、非正规资金流动好处的香港，势受冲击。
港股恒指昨大挫455点，再失守万九关，主因之一是内地限制民众来港刷卡买外币保险，每笔交易上限5千美元，防民众以＂蚂蚁搬家＂形式走资，触发蓝筹保险股急挫，拖累港股，更惹市场忧虑人币贬值压力、走资重压续增下，有关措施或预视内地金融开放步伐恐趋缓，甚至会开倒车。
的而且确，内地金融监管机构推上述措施，应反映内地经济下行压力有增无减、人币贬值预期仍然高涨下，走资压力正不断加剧，不但外资加速撤离，部分内地民众亦赶紧将手上的人币，转换成外币资产，令走资加剧。
惟若担忧中央金融开放开倒车，则恐属过虑。因限制内地民众刷卡买保险每笔上限5千美元，并非新猷，只是监管部门过去对此＂只眼开只眼闭＂。现时中央为应付走资潮、力抗炒家，就要避免民众一窝蜂换滙自乱阵脚，遂对此即近＂习非成是＂的金融漏洞，重新执正处理。
故有关举动预视的，应非内地金融开放倒退的讯号，而是过去未有严正处理的各种走资漏洞，内地当局势加力防堵。如一向游走于监管灰色地带的地下钱庄、虚假贸易等活动，势陆续遭内地当局从严打遏。且内地经济调整难在短期见效，人币贬值、走资压力短期难消，中央藉堵塞金融漏洞，以抗走资、抗炒家的行动，或要持续相当一段时间。
对香港而言，此无疑是一个警号，因本港近年的经济发展，尤其金融业，正正是受惠于内地金融监管相对宽松，成为各种正规、非正规的内地资金滙聚的聚宝盆。惟人币贬值预期高涨，去年底本港人币资金池已按年收缩逾一成，不利本港人币离岸业务发展。
若内地加强堵塞金融漏洞，阻资金南下本港，过去受惠于北水南来的本地保险业等金融服务，以至股市、楼市等资产市场，负面影响恐续浮现。只要内地走资潮一日未歇、人币贬值压力未消，对本港有关行业的影响亦难减。
故今年本港经济除已受强美元、旅游与零售业放缓等压力外，现恐复遭内地执正金融监管的冲击，本港金融业势难免受压，为已阴霾密布的本港经济，再添挑战。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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