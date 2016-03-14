香港《星岛日报》：中港连系有利 穆迪降级无据

（3月14日社评）

信用评级机构穆迪，上周六把香港评级展望从稳定调整为负面，其所持理据是中港经贸日趋紧密，会因内地放缓受拖累，更认为中国对香港的政治影响上升，对香港政策有效性及可信性产生负面影响。不过，财政司司长曾俊华已即时反驳，更认为其所讲的中国风险，实为中国机会。

穆迪在本月初下调中国评级展望至负面，被内地政商界口诛笔伐，更引用大量数据证明穆迪行动缺乏理据。可是，穆迪继在中国点起火头后，又把火烧至香港。

国际信用评级一向为穆迪、标准普尔、惠誉等美资机构垄断，这些机构的内部评级准则一向为人诟病，而评级对美国宽容，对他国严苛，更引起多国批评。

穆迪今次将香港降级理由，更站不住脚，因为全部都建基于中港日趋紧密的连系之上，而这些论点绝对经受不起反驳。首先，中国经济虽然有所放缓，但预计增长约6.5%，失业率维持在5%，人民储蓄率亦高达五成，经济有足够韧力抵御放缓冲击。香港回归以来，经济逐步跟内地紧密连系，但一直保持增长势头，受内地拖累之说不知从何谈起。

此外，香港银行在内地参与度上升，风险敞口扩大，无疑这是事实，但内地业务令银行强化盈利来源及前景，香港银行实力有增无减，况且现时内地业务占银行盈利及资产比例不高，银行管理层面对内地经济下行，自会因应机会及风险作出相应部署。香港银行监管水平一直处于国际前列，本地银行资本充足比率达一成六，远较巴塞尔要求的8%为高，足以抵御逆周期冲击。

穆迪又以中国对香港政治影响力上升，作为降级理由。香港金融及经济政策，中央一向不干预，更会加以支持配合，许多先行先试的计画，如沪港通、人民币离岸中心都率先照顾香港利益，未来亦看不到会有任何转变的理由。至于本港政制发展，无疑引发社会纷争，但对经济的影响不应夸大，如前年占中后经济回复正常，当年经济仍录得2.3%增长。

香港政府持续审慎理财，估计2015-16年度约有300亿元盈余，而且财政储备高达8,600亿元，相当于两年的政府开支，反映港府有十分充裕的偿付能力。从财政实力来看，香港信用评级，绝对没有降级的理据。

今次穆迪降级，短期料会对投资市场产生一些影响，或令股市波动让对冲基金有机可乘，但只要投资者认清香港实力雄厚，穆迪降级无据，不自乱阵脚，应可安然渡过难关。（完）