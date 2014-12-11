香港占领区禁制令范围完成清障 警方下午将执行全面清场（更新版）

(更新清场进度及细节)

路透香港12月11日 - 法庭禁制令代理人周四中午完成禁制令范围内中环至金钟一带的清理障碍物行动，香港警方稍后将对占领区的其余范围执行全面清场，终结长达75天的街道占领。

代表禁制令申请人的律师和执达主任早上宣读禁制令后，清场随即展开。早上10:30左右，多名头戴白色头盔、身穿红色反光背心及手套的禁制令代理人开始移除中环干诺道中、大会堂对开马路上的铁栏等大型障碍物，并向东移即金钟方向分批拆除其余障碍物。

期间有大批传媒采访，而警方亦在场戒备，但直至约中午1时前完成禁制令范围内的清障行动前，警方均未有介入，整个过程大致顺利。

＂我肯定会怀念这个地方，这已成为我的家。＂现场一名20岁学生Lucy Tang在代理人清理障碍物前说。"

警方稍后将会移除中环及金钟一带其他道路和行人路上的障碍物，开通附近的道路，包括干诺道中、夏慤道、添华道、添美道，以及告士打道。至于铜锣湾一带仍被非法占领的路段，则会稍后在适当时候移除障碍物及开通道路。

上月底旺角的清场行动中曾多次出现暴力场面，警方拘捕百多人，行动中有多名示威者及警员受伤。现时旺角一带曾经被占据的道路已全部开通，但仍不时有示威人士以各种方式到该区表达不满。

香港警务处高级警司郭柏聪今早表示，警方已调派足够警力在现场，倘执达主任要求，警方将提供相关协助。而据香港有线电视引述消息指，警方预备7,000名警员应付今天的清场行动。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)

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