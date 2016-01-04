2015年港股通净流入1272亿港元 远超沪股通净流入规模

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月4日 - 根据香港联交所资料，2015年沪港通南向交易（港股通）录得净流入金额1,272亿港元，但北向交易（沪股通）净流入仅185亿元人民币，这与内地资金外流趋势基本一致。
2015年上半年国内A股市场火爆，外资净流入A股金额约534亿元，但下半年在A股大跌、人民币贬值以及美国加息预期升温等因素影响下，沪股通录得净流出349亿元。
资金外流的情况于第四季尤为明显，沪股通每月均录得净流出，这与A股表现大相迳庭，中国股市沪综指.SSEC于第四季反弹16%，并引领指数全年累计涨9.4%。
而内地资金流入港股的规模在下半年明显缩减，然全年计只有7月及10月录得净流出，上半年港股通净流入1,033亿港元，下半年净流入239亿港元。而港股恒生指数.HSI于2015年累计下跌7.2%，恒生国企指数.HSCE跌19.4%。
沪港通于2014年11月17日开通，单计2014年沪股通的净流入685.7亿元人民币，同期港股通净流入只有131.48亿港元。
以下为沪港通每月总成交金额（买入及卖出合计）变化：
沪股通 港股通
总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化
（亿元人民币） （%） （亿港元） （%）
12月 625.27 -38 452.35 +20
11月 1,009.70 +42 377.42 +37
10月 709.08 -13 276.26 +9
9月 818.77 -32 252.92 -50
8月 1,207.11 -39 509.73 -45
7月 1,962.84 -14 929.97 +12
6月 2,272.14 +51 827.87 -20
5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56
4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560
3月 1,375.30 +104 356.33 +249
2月 674.93 -32 102.18 -67
1月 998.87 -17 307.20 +67（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。