中港股市料继续波动 期望两会提供更明确政策方向--霸菱

路透香港2月17日 - 霸菱资产管理周三称，预期中国和香港股市继续波动，期望两会期间中国将有更明确的政策方向，利好市场气氛。

霸菱中港股票主管罗莹向记者表示，一般在3月初两会举行之前，中港股市气氛开始转好，投资者期望今年两会可以提供更加清晰明确的政策方向指引，例如十三五计划细节，如果能够符合市场企盼，相信有助提振股市表现。

“最近市场波动，很大程度是由于中国政策不清晰引起，如果政府能够给予更清晰的指引，例如国企改革、土地改革、供给侧改革，以及人民币与货币篮子挂钩的具体操作上增加透明度，都有助投资者恢复信心。”她说。

她指出，理解政府要提高透明度亦有其难题，然而政策不清晰，经济下行压力愈大，即使中国经济不会硬着陆，但动力仍然较弱。

“供给侧改革对某些行业可能造成雪上加霜的效果，也令中国维持经济稳定增长任务更艰钜，但这个改革是必要的，并需要各方政策配合，若然不做，前景只会愈来愈差。”她说。

她认为，股市在短期内会继续波动，但亚洲股票估值历史上低水平，投资者可作较长线部署。从旗下基金来看，资金流向相对稳定，没有太多资金流入，但也看不到有很大赎回压力。

霸菱亚洲投资总监薛永辉称，纵观上个危机时期，当恒生指数.HSI跌至1倍市账率时必然反弹，上周恒指跌至18,300点时亦是如此，但由于现时的投资气氛很差，难以判断后市走势。

他指出，“股市表现反映出外国投资者正在消化中国经济衰退的负面因素，然而，中国的制造业可能正值衰退，服务业则向好，因此中国整体经济并不是衰退。”

投资策略方面，霸菱对科技、亚洲消费相关以及改革受惠股看高一线，因它们具备长期增长条件，且不受短期波动影响。该行亦偏好股息稳定增长的股票，多于高收益股票，因此现时其投资组合的选择比以往少，投资度更为集中。（完）