沪港通推出以来首次录得额度“零使用” 因卖盘超出买盘

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透香港12月30日 - 上海与香港股票市场交易互联互通机制（沪港通）推出1个多月以来，首次录得额度“零使用”，因卖盘超出买盘。
据港交所(0388.HK)的资料显示，北向交易通道--沪股通.NQUOTA.SH周二的每日额度余额为136.3亿元人民币，占额度的百分比为104%，出现“零使用”。
而南向交易通道港股通本周暂停服务，至下周一（5日）起照常。
港交所称，由于沪港通的每日额度余额均采用净额计算，即是以每日额度减去买盘订单再加卖盘成交金额计算所得，因此当卖盘成交金额多过买盘金额时，余额占额度百分比会大于100%。
而今天十大成交活跃股份之中，除了招商银行(600036.SS)之外，其余9只股票的卖盘均大于买盘，这个情况在首三位的平安保险(601318.SS)、中信证券(600030.SS)及中国银行(601988.SS)尤为明显。
港交所此前统计，沪港通自11月17日开通以来首20个交易日，沪股通的平均每日成交额为58.4亿元，平均额度用量为32.9亿元，占每日额度25.3%；港股通平均每日成交额为7.57亿元（9.46亿港元），平均每日额度用量为4.77亿元，占每日额度4.5%。
试点初期设置每日额度限制。沪股通总额度为3,000亿元，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。