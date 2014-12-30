沪港通推出以来首次录得额度“零使用” 因卖盘超出买盘

路透香港12月30日 - 上海与香港股票市场交易互联互通机制（沪港通）推出1个多月以来，首次录得额度“零使用”，因卖盘超出买盘。

据港交所(0388.HK)的资料显示，北向交易通道--沪股通.NQUOTA.SH周二的每日额度余额为136.3亿元人民币，占额度的百分比为104%，出现“零使用”。

而南向交易通道港股通本周暂停服务，至下周一（5日）起照常。

港交所称，由于沪港通的每日额度余额均采用净额计算，即是以每日额度减去买盘订单再加卖盘成交金额计算所得，因此当卖盘成交金额多过买盘金额时，余额占额度百分比会大于100%。

而今天十大成交活跃股份之中，除了招商银行(600036.SS)之外，其余9只股票的卖盘均大于买盘，这个情况在首三位的平安保险(601318.SS)、中信证券(600030.SS)及中国银行(601988.SS)尤为明显。

港交所此前统计，沪港通自11月17日开通以来首20个交易日，沪股通的平均每日成交额为58.4亿元，平均额度用量为32.9亿元，占每日额度25.3%；港股通平均每日成交额为7.57亿元（9.46亿港元），平均每日额度用量为4.77亿元，占每日额度4.5%。

试点初期设置每日额度限制。沪股通总额度为3,000亿元，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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