香港投资者普遍认为沪港通加强其对内地市场信心--摩根资产

路透香港1月19日 - 摩根资产管理周一称，大部分香港投资者认为沪港通加强其对内地金融市场的信心，惟A股市场风险较高且不可以即日买卖仍然是投资A股的主要阻力。

摩根资产管理最新季度投资者信心调查显示，69%受访者认为沪港通加强他们对内地金融市场的信心。虽然57%投资者对今年第一季A股前景抱乐观态度，但只有35%有意投资A股市场。

“不熟悉A股市场、认为A股市场风险较高和A股不可以即日买卖以致弹性较低仍是投资A股的主要阻力。要提升对A股的兴趣，必须进一步提高本港投资者对A股的认识。”摩根资产管理私人银行分销业务副总裁郑晓薇称。

该项调查于去年12月完成，以随机抽样方式访问了510名年龄由30-60岁、拥有10万港元以上流动资产及五年或以上持续投资经验的个人投资者。

由调查结果编制而成的投资信心指数旨在反映本地投资者对未来6个月投资市场的看法。2014年第四季的指数连续两季下跌，反映市场短期波动；只有40%投资者预期恒生指数.HSI会在未来六个月维持在24,000点水平或以上，上次调查则有85%有此看法。

不过，43%受访者预期2015年会较2014年好，只有15%认为会比2014年差，反映投资者对香港、中国和环球经济前景的信心逐步上升。

摩根资产管理为美国摩根大通集团(JPM.N)旗下环球资产管理公司品牌，截至2014年底止其管理客户资金总值超过1.7万亿美元，管理亚太区客户资产达1,307亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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