港交所CEO预期＂深港通＂可于今年落实

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透香港1月20日 - 香港交易及结算所(0388.HK)行政总裁(CEO)李小加周二表示，预期＂深港通＂可于今年内落实。
他在出席亚洲金融论坛时表示，深港通将会是＂沪港通＂后的下一步。
＂（深港通）应该会在今年，如果今年没开通我会感到失望。＂他说。
沪港通于去年11月17日推出，让香港及内地投资者可互相买卖对方市场的股票。
李小加并表示，港交所正在探讨如何扩大沪港通的投资产品，并正努力在未来数月为沪港通增加指数期货。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
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