港交所CEO预期＂深港通＂可于今年落实

路透香港1月20日 - 香港交易及结算所(0388.HK)行政总裁(CEO)李小加周二表示，预期＂深港通＂可于今年内落实。

他在出席亚洲金融论坛时表示，深港通将会是＂沪港通＂后的下一步。

＂（深港通）应该会在今年，如果今年没开通我会感到失望。＂他说。

沪港通于去年11月17日推出，让香港及内地投资者可互相买卖对方市场的股票。

李小加并表示，港交所正在探讨如何扩大沪港通的投资产品，并正努力在未来数月为沪港通增加指数期货。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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