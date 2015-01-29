深港通或在下半年开通 错过MSCI指数调整--消息人士

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透香港1月29日 - 消息人士对路透称，香港证交所预计今年下半年将与深圳证交所开通深港通。这样的时间安排可能会降低中国被纳入一项重要指标股指的机率。
很多市场观察人士此前预计，具有里程碑意义的沪港通将在6月前扩展到深圳，但听过香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加简报的人士称，现在看来第三季末前开通的可能性更大。
港交所一发言人称，两交易所正进行深港通可行性研究，完成提案后将向有关部门报批。
市场观察人士此前猜测，大陆可能希望在MSCI明晟6月份的每年指数调整之前开通深港通，届时MSCI明晟将决定是否将中国A股纳入其新兴市场指数。该指数是新兴市场股票的主要全球性指标。
业内人士称，如果北京在6月之前作出正式承诺，那么深港通在第三季开通，也不会排除中国A股被纳入该指数的可能。指数调整可能在2016年生效，意味着深港通开通时间可让基金来得及重新平衡投资组合。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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