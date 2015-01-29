深港通或在下半年开通 错过MSCI指数调整--消息人士

路透香港1月29日 - 消息人士对路透称，香港证交所预计今年下半年将与深圳证交所开通深港通。这样的时间安排可能会降低中国被纳入一项重要指标股指的机率。

很多市场观察人士此前预计，具有里程碑意义的沪港通将在6月前扩展到深圳，但听过香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加简报的人士称，现在看来第三季末前开通的可能性更大。

港交所一发言人称，两交易所正进行深港通可行性研究，完成提案后将向有关部门报批。

市场观察人士此前猜测，大陆可能希望在MSCI明晟6月份的每年指数调整之前开通深港通，届时MSCI明晟将决定是否将中国A股纳入其新兴市场指数。该指数是新兴市场股票的主要全球性指标。

业内人士称，如果北京在6月之前作出正式承诺，那么深港通在第三季开通，也不会排除中国A股被纳入该指数的可能。指数调整可能在2016年生效，意味着深港通开通时间可让基金来得及重新平衡投资组合。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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