中港股市处于转捩点 明年A股将跑赢H股及港股--建银国际

路透香港12月10日 - 投行建银国际周四称，香港与中国股市正处于转捩点，预期明年A股将跑赢H股及港股，建议投资者趁调整期增持非银行金融、内房等板块的优质股，提前为2016年上半年市场反弹做好准备。

建银国际证券研究部董事总经理及主管苏国坚在记者会上称，美国本月开始大幅加息，可能会触发美元好仓盘了结获利并吸引资金流向超卖市场或资产类别，中港股市正处于转捩点。

“明年上半年，中国将推行十三五计划，在信贷放松和利好政策的刺激下，市场反弹机率很大，高成长股将跑赢大市。”他说。至于下半年，美国自本月至明年上半年加息三次共75个基点后，加上全球经济放缓的因素影响，预料股市将会转低。

苏国坚并称，预期A股将跑赢H股，而H股表现又会优于港股，因国内减息令到资金成本进一步下降，反之港元因与美元挂钩，美国升息导致本地资金成本上升。

建银国际预期，明年上半年人民币兑美元贬值超过4%，下半年将出现反弹，全年计贬值3-4%，年末目标6.6。

该行设定2016年沪综指.SSEC目标4,100点，相当于19.7倍市盈率，并较现水平有19%上升空间。明年恒生国企指数.HSCE目标10,800点及市盈率7.1倍，恒生指数.HSI目标22,500点及市盈率9.1倍，两个指数潜在回报分别14%及4%。

板块方面，该行建议增持非银行金融、医疗、能源、内房、资讯科技及汽车，减持消费必需品、香港房地产、香港银行、公用事业及电信。对内银、工业、材料和非必需消费品则持中性看法。（完）