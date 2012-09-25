恒生国企指数年底可较当前上涨12%--中金

报告指出,预期政治以及政策趋向明朗,持续的资金流入以及投资者为迎来2013年经济温和复苏作好准备,H股可望出现反弹.

该行将2012年企业盈利预测降至2.3%,以反映出非金融类股份的利润率下降,但预期2013年企业盈利增长8%,其中非金融类股份的升幅达12%,主要得益於销售增加以及利润率回稳,而银行净息差收窄导致获利温和增长4%.

报告维持对周期性内需(水泥和工业)、消费(汽车和家电)以及个别地产、保险和证券类股份的偏好.

其15只首选股组合分别为百丽国际(1880.HK)、华晨中国汽车(1114.HK)、TCL多媒体(1070.HK)、中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)、昆仑能源(0135.HK)、建行(0939.HK)(601939.SS)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、龙湖地产(0960.HK)、中联重科(1157.HK)(000157.SZ)、中国铁建(1186.HK)(601186.SS)、百度(BIDU.O)、紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)、华润水泥(1313.HK)和中国联通(0762.HK).

据中金预测,2013年中国国内生产总值(GDP)增长达8%,较今年三季度的7.4%有明显改善,主要受投资增加以及出口带动.美国第三轮量化宽松(QE3)或许有助出口回稳,减轻资本外流压力,同时本土通胀上升压力温和.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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