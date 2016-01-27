沪股通早盘初段外资买盘增加 日余额降至近两个月低位

路透香港1月27日 - 据港交所(0388.HK)资料显示，沪港通北向A股交易（沪股通）周三早盘外资买盘增加，每日额度余额降至近两个月低位，反映资金流入增加。

资料显示，香港时间10:40，沪股通买入金额21.41亿元人民币，卖出金额3.42亿元，净流入17.99亿元，为自去年11月30日以来最高。

同一时间的每日额度余额为111.55亿元，百分比为85%，为自去年11月30日以来最低。

截至周二为止，本月以来沪股通累计净流出16,81亿元，中国股市沪综指.SSEC累计下跌22%。

沪综指周三开高0.2%后掉头向下并跌穿2,700点水平，早盘收跌2.81%，报2,672.45130，继续徘徊于近14个月低位，因美联储议息前夕市场气氛脆弱。

香港恒生指数.HSI受外围股市反弹而造好，香港时间11:44，升0.54%，报18,963.10。

据港交所资料显示，本地时间10:40沪股通南向交易（港股通）总成交金额4.57亿港元，其中买入及卖出分别2.62亿港元及1.95亿港元。（完）