沪股通早盘初段外资买盘增加 日余额降至近两个月低位

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月27日 - 据港交所(0388.HK)资料显示，沪港通北向A股交易（沪股通）周三早盘外资买盘增加，每日额度余额降至近两个月低位，反映资金流入增加。
资料显示，香港时间10:40，沪股通买入金额21.41亿元人民币，卖出金额3.42亿元，净流入17.99亿元，为自去年11月30日以来最高。
同一时间的每日额度余额为111.55亿元，百分比为85%，为自去年11月30日以来最低。
截至周二为止，本月以来沪股通累计净流出16,81亿元，中国股市沪综指.SSEC累计下跌22%。
沪综指周三开高0.2%后掉头向下并跌穿2,700点水平，早盘收跌2.81%，报2,672.45130，继续徘徊于近14个月低位，因美联储议息前夕市场气氛脆弱。
香港恒生指数.HSI受外围股市反弹而造好，香港时间11:44，升0.54%，报18,963.10。
据港交所资料显示，本地时间10:40沪股通南向交易（港股通）总成交金额4.57亿港元，其中买入及卖出分别2.62亿港元及1.95亿港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)