沪港通相关税务条例已有定案 料快将公布--香港官员

路透香港11月10日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，沪港通相关的税务条例已有定案，很短时间内会有公布。

陈家强向记者表示，沪港通所有要做的筹备工作已经做完。在税务方面，据了解，税务条例已经定了一个方案，很短时期内会见到宣布，令大家在投资沪港通的税务安排上有一个清晰的理解。至于其他交易的所有细节，应该已经定案，会有宣布。

境外投资者通过合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）买卖A股，均不获豁免资本利得税，市场关注沪港通下相关税务安排。

此前路透引述知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。依现行规定，香港不征收资本利得税。但对于交易中国股票的外国机构投资者，中国征收10%的资本利得税。

中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。

陈家强说，希望下周沪港通试点开通后、令香港和内地股市互联互通后制造更多金融发展机会，亦配合国家资本帐开放，令两地投资者和两地市场发展受益。

“深港通会是下一步，目前要等到沪港通启动后再在这方面去研讨。”他说。

他并称，中港基金互认仍在时间表之内，即是说两地的监管机构有共识，并希望基金互认能够很快会上到两地金融合作的议程。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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