沪港通相关税务条例已有定案 料快将公布--香港官员

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港11月10日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，沪港通相关的税务条例已有定案，很短时间内会有公布。
陈家强向记者表示，沪港通所有要做的筹备工作已经做完。在税务方面，据了解，税务条例已经定了一个方案，很短时期内会见到宣布，令大家在投资沪港通的税务安排上有一个清晰的理解。至于其他交易的所有细节，应该已经定案，会有宣布。
境外投资者通过合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）买卖A股，均不获豁免资本利得税，市场关注沪港通下相关税务安排。
此前路透引述知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。依现行规定，香港不征收资本利得税。但对于交易中国股票的外国机构投资者，中国征收10%的资本利得税。
中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。
陈家强说，希望下周沪港通试点开通后、令香港和内地股市互联互通后制造更多金融发展机会，亦配合国家资本帐开放，令两地投资者和两地市场发展受益。
“深港通会是下一步，目前要等到沪港通启动后再在这方面去研讨。”他说。
他并称，中港基金互认仍在时间表之内，即是说两地的监管机构有共识，并希望基金互认能够很快会上到两地金融合作的议程。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。