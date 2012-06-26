1-5月访港旅客同比增长14.8%

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透香港6月26日电---香港旅游发展局表示,1-5月访港旅客人次为1,870万人次,按年增加14.8%,长、短途旅客均见增长.
根据旅发局资料,今年前五个月来自中国内地的访客人次达到1,307万,按年增21.3%,仍为最大旅客来源;其中5月单月人次为252.56万,按年增19.4%.
在美欧等长途市场方面,1-5月按年增长2.6%至202万人次,不包括中国的亚洲等短途市场按年增长1.7%至361万人次.
香港的零售及服务业高度依赖访港游客,特别是来自於内地.不过,今年4月份的零售业总销售值按年增长11.4%,而销货数量则增加7.6%,增幅较年初开始出现放缓.
旅发局此前曾预估,继前两年高速增长後,今年访港旅客人数料放缓至单位数成长.去年达到4,192万人次的历史新高,按年增长16.4%.(完)
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
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