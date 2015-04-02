特写：中国经济放缓冲击内地与香港贷款市场 台湾逆势增长

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透4月1日 - 尽管中国政府推出一系列经济刺激措施但增长还是放缓，这冲击到国内和香港的贷款数量，只有台湾的贷款活动逆势增长。
中国第一季贷款总额222.1亿美元，较上年同期的239.5亿美元下滑7%。尽管中国贷款数额减少，但在亚洲除日本外市场仍为最高，占据了贷款总额的三分之一。
2014年中国经济增长降至24年来最低，当前经济濒临通缩边缘，政府马力全开防止经济出现问题。去年11月，中国人行意外降息40个基点，这是自2012年以来的首次；随后在今年2月初将银行存准率下调50个基点。2月稍晚央行再次降息25个基点。
“由于今年春节来的晚，一些项目还没有启动。我们对于大规模的银团贷款比较保守，因为现在经济疲弱，我们更注重风险控制，而不是赚取收益，”北京一家中资银行的一名资深贷款人士称。
今年头三个月，基础设施和项目融资是国内市场的主要业务。雅砻江流域水电开发有限公司获得535.4亿元人民币(87.3亿美元)的水电站建设贷款，无锡地铁集团有限公司获得144亿元人民币30年期地铁建设融资。
“我认为经济刺激政策的影响有限，因为企业的资金需求在减少。相反，我们在密切关注海外并购贷款市场，因为中资公司的海外收购比较活跃。2014年国际银团贷款在我们业务中占据的比例很高，而之前并不是这样，”该银行人士并称。
市场至少出现了一笔大额贷款的商业机会。摩根大通为中化集团安排68亿欧元(72.8亿美元)贷款，为该公司以70亿欧元收购意大利轮胎公司倍耐力(Pirelli)提供融资。
第一季，像中国化工收购倍耐力这样最终落实的贷款业务机会并不多，这已经影响到中资企业在香港市场的贷款规模。传统上，香港贷款市场的业务规模主要仰仗中资公司。
然而，2015年第一季，内地中资公司在离岸市场仅仅筹措了65.5亿美元贷款，导致香港第一季的贷款规模萎缩到139.2亿美元，为2013年第一季以来最低，且较上年同期的236.7亿美元锐减41%。
“第一季市场非常淡静。中国经济放缓抑制了企业的资金需求，”一位香港资深贷款人士表示。
由于企业贷款需求不足，而银行流动性充裕，银行的薄利贷款很受欢迎。
作为3月底之前完成的最大规模交易之一，香港地产公司恒基兆业地产有限公司的五年期再融资规模，由最初的60亿港元增长两倍至180亿(23.2亿美元)。该贷款的最高综合收益为131个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码108个基点，吸引到22家银行参与。
新鸿基地产的100亿港元五年期再融资案吸引到10多家银行参与，该贷款的最高综合收益为128个基点，利率为较Hibor加码113个基点。
此外，银行还扎堆参与香港宽频网络有限公司的44.6亿港元五年期贷款。该贷款提供的收益更高，根据初始利率206个基点，最高综合收益为305个基点。
尽管香港一季联贷活动较沉寂，但第二季预计将有起色。
长和集团旗下长江实业地产(简称“长地”)的三年期550亿港元子弹式贷款获得银行热烈反应，综合收益压低至110个基点，贷款利率为Hibor加码95个基点。长地原先开出的综合收益高达115个基点，利率较Hibor加码不超过98个基点。
准备推出的联贷案包括，中国通信技术公司华为的10亿美元五年期融资。
另一方面，到3月底时，台湾第一季共有37项联贷，金额73亿美元，较上年同期的63亿美元高出近16%，当地企业多数是为了再融资而贷款。
液晶显示器生产商群创光电完成685亿台币(约合21.9亿美元)三年期再融资，这是台湾今年前三个月的最大联贷，但低于原始目标800亿台币。
一些人认为，随着几桩大型联贷准备推出，第二季规模有望上升。
笔记本电脑厂商广达电脑正在筹组7.5亿美元联贷；有线电视运营商中嘉网路计划通过一项七年期交易筹资467亿台币；此外，台湾宽频通讯也在寻求300亿台币的再融资。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 许娜/王丽鑫/蔡美珍)
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