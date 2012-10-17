壹传媒称与辜仲谅签署出售台湾电视及印刷事业MOU

路透香港10月17日电--香港主要媒体之一--壹传媒(0282.HK)周三公告,已与台湾中信集团大股东辜仲谅签定意向书(MOU),预定以175亿台币出售台湾的电视及印刷事业和资产.这意味着壹传媒将全面退出台湾市场。

壹传媒在公告中指出,双方於11月17日完成签定交易相关协议及所需法律文件,并预计12月17日前完成交易.辜仲谅已向壹传媒支付订金17.5亿台币.

壹传媒行政总裁张嘉声称,此交易"可使本集团理顺资源,并专注本集团香港业务及其于数码内容相关业务的进一步发展,从而提升本集团长远的整体业务表现."

辜仲谅为台湾主要金控之一--中信金控(2891.TW)董事长辜濂松长子.台湾媒体稍早报导,此项交易还包括台塑(1301.TW)集团与新加坡私募基金合作此项交易.但公告中未作说明.

壹传媒周二起停牌,停牌前报1.12港元.(完)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。