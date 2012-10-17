壹传媒称与辜仲谅签署出售台湾电视及印刷事业MOU

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港10月17日电--香港主要媒体之一--壹传媒(0282.HK)周三公告,已与台湾中信集团大股东辜仲谅签定意向书(MOU),预定以175亿台币出售台湾的电视及印刷事业和资产.这意味着壹传媒将全面退出台湾市场。
壹传媒在公告中指出,双方於11月17日完成签定交易相关协议及所需法律文件,并预计12月17日前完成交易.辜仲谅已向壹传媒支付订金17.5亿台币.
壹传媒行政总裁张嘉声称,此交易"可使本集团理顺资源,并专注本集团香港业务及其于数码内容相关业务的进一步发展,从而提升本集团长远的整体业务表现."
辜仲谅为台湾主要金控之一--中信金控(2891.TW)董事长辜濂松长子.台湾媒体稍早报导,此项交易还包括台塑(1301.TW)集团与新加坡私募基金合作此项交易.但公告中未作说明.
壹传媒周二起停牌,停牌前报1.12港元.(完)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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