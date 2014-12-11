香港警方对金钟占领区全面清场 占领运动接近尾声（更新版2）

(新增警方清场过程及背景)

路透香港12月11日 - 香港警方周四下午对中环至金钟一带占领区的其余范围执行全面清场，并将在场不愿主动离去的示威者逐一抬离现场，这场长达75天的街道占领运动终接近尾声。

代表禁制令申请人的律师和执达主任早上宣读禁制令后，清场随即展开。早上10:30左右，多名头戴白色头盔、身穿红色反光背心及手套的禁制令代理人开始移除中环干诺道中、大会堂对开马路上的铁栏等大型障碍物，并向东移即金钟方向分批拆除其余障碍物。

禁制令代理人中午完成禁制令范围内中环至金钟一带的清理障碍物行动，期间警方均未有介入，整个过程大致顺利。警方下午2:25左右宣布展开其余范围的清场行动，大批警员清理沿路障碍物。

行动进行近两小时才结束，警方并多次呼吁在接近行政长官办公室及政府总部外添华道集结静坐的人士，尽快自行离开，否则会被拘捕。

包括领导这次占领运动的学联及学民思潮成员、多名泛民主派立法会议员、壹传媒(0282.HK)主席黎智英、民主党创党主席李柱铭、歌手何韵诗等未有听从劝喻继续留守，在场人士并不时高呼＂我要真普选＂、＂无畏无惧＂、＂公民抗命＂等口号。

下午4:25左右，警方开始拘捕行动，将拒绝自行起身离去的示威人士，逐一由四名警员抬走并带上警车。

“我肯定会怀念这个地方，这已成为我的家。”现场一名20岁学生Lucy Tang在代理人清理障碍物前说。

**清场过程顺利未遇激烈反抗**

占领范围最广的金钟、中环占领区的清场情况，与此前旺角清场的激烈场面大相径庭，过程大致顺利且未遇示威者激烈反抗。这亦与9月28日，警方向示威人士投掷87次催泪弹及胡椒喷雾的情况，形成强烈反差。

这场争取民主普选的抗争运动，因为市民以单薄雨伞抵挡警察警棍、胡椒喷雾及催泪气体而被冠以＂雨伞运动＂之名，而黄雨伞亦成为这次运动的象征之一。

本月初，＂和平占中＂运动三名发起人及多名市民到警署自首，以完成他们一开始倡议的公民抗命行动。而学生团体学民思潮多名学生稍早亦结束了绝食行动。

对于学生要求重启政改，特首梁振英重申，不存在重启政改，因这等同否决此前所有已进行的政改工作，包括推翻全国人大对2017年选举行政长官的决定。政务司司长林郑月娥亦表示，仍然愿意在进行政改第二阶段公众谘询时，与学生对话及听取他们意见，强调2017年选举行政长官方案非终极方案，日后仍有机会优化。

在完成金钟清场后，只尚余铜锣湾区有部份道路被占领，但警方已表示，将稍后在适当时候移除该处的障碍物及开通道路。

香港警务处高级警司郭柏聪今早表示，警方已调派足够警力在中环金钟现场。而据香港有线电视引述消息指，警方预备7,000名警员应付今天的清场行动。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟/张喜良)

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