2015年元旦中国放假调休三天 春节假期自除夕开始--国务院

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月16日 - 中国国务院办公厅周二发布2015年部分节假日安排的通知，其中元旦（1月1日，周四）放假调休三天，农历春节假期则从除夕（2月18日）开始放假调休共七天。
以下为2015年部分节假日安排：
一、元旦：1月1日至3日放假调休，共三天。1月4日（星期日）上班。
二、春节：2月18日至24日放假调休，共七天。2月15日（星期日）、2月28日（星期六）上班。
三、清明节：4月5日放假，4月6日（星期一）补休。
四、劳动节：5月1日放假，与周末连休。
五、端午节：6月20日放假，6月22日（星期一）补休。
六、中秋节：9月27日放假。
七、国庆节：10月1日至7日放假调休，共七天。10月10日（星期六）上班。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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