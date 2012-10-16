财政部：调整完善节能家电推广 加快财政补贴资金拨付

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京10月16日电---为刺激消费的节能家电推广政策进一步显效,中国财政部等三部门周二发布通知,明确进一步调整完善相关财政补贴及资金监管等政策措施,财政补贴资金实行按旬预拨,并加快财政补贴资金拨付及结算,更好推进节能家电扩大推广.
财政部网站刊登的通知称,当前仍存在补贴兑付环节多、现有推广品种难以完全满足消费者需要、监管信息报送不及时、消费者对政策理解不够充分等问题,在一定程度上影响政策实施效果,迫切需要及时调整完善补贴及资金监管等办法.
通知称,一方面将完善财政补贴资金预拨制度,另一方面切实采取措施,加快节能家电生产销售, 包括适当简化补贴资金兑付程序,有关企业应当在销售时即将补贴资金兑付给消费者,不得要求消费者在购买後二次回商场领取补贴.
通知强调,要加大补贴资金监管,严防骗补行为.对企业的生产、出货、终端销售商进货以及终端销售等信息坚持月报制度,并组织实施推广信息核查工作.同时加大对骗补等行为的处罚力度,情节严重的将取消推广资格,并追究企业责任人相关责任.
为抑制经济下行,扩大消费需求,实现经济稳增长,中国自今年6月份起启动高效节能平板电视、空调、冰箱、洗衣机、热水器五大类家电的推广工作.
2008年全球金融风暴来袭时,中国政府推出包括"家电下乡"等刺激方案;时隔约三年後,中国再实施新一轮刺激内需计划,预计拉动数千亿元消费额的补贴政策,主要是针对推广节能家电.此举一出业界就担心节能商品价高和寡,刺激消费恐孤掌难鸣.(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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