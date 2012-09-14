家得宝将在中国大举关店裁员

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
* 家得宝将全数关闭七家大型卖场,并裁员
* 公司将保留位於两家位於天津的专门店
* 该公司称关闭卖场不会影响获利预估
* 将与大型网站业者合作转战线上零售
记者 Dhanya Skariachan/Siddharth Cavale 编译 张明钧
路透9月13日电---全球最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)将关闭中国全部七家大型卖场,并裁撤850个岗位,因该公司把中国市场营运重心转移至网路商店及专门店.
该公司在周四稍晚发布的声明稿指出,将保留近期在天津开幕的两家专门店,并称"正与多家中国大型电子商务网站发展合作关系".
"中国是一个'到府服务'的修缮市场,而非"自己动手做"的修缮市场,因此我们必须做出调整,"家得宝发言人Paula Drake周四稍晚向路透表示.
家得宝於2006年底通过收购世界家居(Home Way)的12家店面,首度踏入迅速成长的中国市场.
但自此之後便苦於难以扩张,因该公司进入中国市场的时间较其他国际连锁业者来得晚,例如英国Kingfisher Plc (KGF.L)在1990年代末期就已经进入中国市场.
家得宝预期第三季帐上将出现1.6亿美元的关店相关费用,但称这不会影响全年获利预估.
家得宝表示,上海及深圳采购办公室将继续聘用约170名员工.
家得宝周四股价收盘上涨2%至58.30美元.(完)
--译文审校 高琦
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