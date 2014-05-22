中国称有信心、有能力打击恐怖主义

路透北京5月22日 - 中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上称，中国有信心、有能力打击恐怖主义。

洪磊称，“中国政府有决心、有信心、有能力打击暴恐分子的嚣张气焰，不论他们制造恐怖案件的目的是什么，都绝对不会得逞。”