中国称有信心、有能力打击恐怖主义

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京5月22日 - 中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上称，中国有信心、有能力打击恐怖主义。
洪磊称，“中国政府有决心、有信心、有能力打击暴恐分子的嚣张气焰，不论他们制造恐怖案件的目的是什么，都绝对不会得逞。”
官方媒体报导称，周四上午，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，目前已造成31人死亡，94人受伤。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。