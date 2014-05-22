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时事要闻 | 2014年 5月 22日 星期四 18:22 BJT

中国称有信心、有能力打击恐怖主义

路透北京5月22日 - 中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上称，中国有信心、有能力打击恐怖主义。

洪磊称，“中国政府有决心、有信心、有能力打击暴恐分子的嚣张气焰，不论他们制造恐怖案件的目的是什么，都绝对不会得逞。”

官方媒体报导称，周四上午，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，目前已造成31人死亡，94人受伤。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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