不限购城市首套房贷首付最低比例降至25% 有利稳投资稳增长（更新版）

路透北京9月30日 - 中国房地产市场再迎宽松政策，不实施限购政策的城市，居民首套房贷首付比例自三成调降至25%。分析人士认为，此举有利于释放购房需求，带动楼市成交，对于迟迟未有起色的房地产投资也有一定助推作用。

为进一步改进住房金融服务，支持合理住房消费，中国人民银行和中国银行业监督管理委员会周三联合发布通知称，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于25%。

“旺季政策再放松，稳定投资意图明显。”华东某大型券商房地产分析师表示，今年以来行业销售复苏相对乐观，但行业政策处于持续放松中，政府不断加大居民购房杠杆，有利降低三、四线城市库存，对刺激行业具备实质意义。

该分析师称，政府手段充足，必要时期可以继续降低首付比例或者各类交易成本刺激刚需。考虑目前库存情况，四季度土地投资增速有望触底。

央行网站刊登的新闻稿并称，应按照“分类指导，因地施策”的原则，根据不同城市情况，并结合当地实际情况自主确定辖内商业性个人住房贷款的最低首付款比例。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，这是一种很典型的差异化的信贷调控政策。对于依然处于限购城市的一线城市来说，依然需要走三成首付的比例，所以影响面不大。而对于其他城市来说，尤其是二线城市而言，目前房价上涨态势比较明显，房产投资价值依然存在，所以这样一个政策，会鼓励购房者积极购房。

更重要的是，此类政策使得购房者不再像过去那样需要踮起脚跟去触及三成购房款的天花板，而是可以更加从容地筹集购房资金，这对于购房者来说，也意味着购房的另一个最好的窗口期已经形成。

**多重利好**

中国8月频出利好房地产的政策，包括继续降息降准，发文为外资进入中国楼市松绑，以及进一步调整公积金政策，降低首付款比例以支持改善需求。

宽松政策环境下热度不减的楼市交易，助推中国房价延续温和涨势，统计局公布的8月新建商品住宅价格同比近一年来首度转正，一线城市继续大幅领涨；与之形成鲜明对比的是，前端投资仍然低迷，供需两端冷热不均。[nL4S11O1AJ]

前8月房地产开发投资增速降至3.5%的低位，对占据GDP半壁江山的固定资产投资形成较大拖累，前8月的投资增速随之降至10.9%，也让人心生三季度经济破七的担忧。

而进入金九银十的9月，房地产成交整体较为平淡，仅在尾声时有所发力。

易居的严跃进认为，从市场交易来看，后续能够在四季度推进交易规模的上升，尤其是刺激刚需购房者的积极入市。从这个角度看，今年银十的格局依然会存在。更重要的是，能够刺激房企去库存压力的继续释放，进而带来买卖双方比较活跃的态势。当然这个过程中也容易刺激房价的继续上涨，这是需要提防的风险。

中国住建部联合财政部和中国央行周三还共同发布通知称，今年8月末公积金资金运用率低于85%的城市，要综合考虑当地房价水平、贷款需求和借款人还款能力，提高住房公积金个人住房贷款实际额度，切实提高住房公积金使用效率，该通知自2015年10月8日起执行。（完）