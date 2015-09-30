提高公积金实际贷款额度 切实改善公积金使用效率--住建部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 为切实提高住房公积金使用效率，中国住建部联合财政部和中国央行共同发布通知称，今年8月末公积金资金运用率低于85%的城市，要综合考虑当地房价水平、贷款需求和借款人还款能力，提高住房公积金个人住房贷款实际额度。该通知自2015年10月8日起执行。
住建部网站刊登的通知并显示，公积金贷款月还款额与月收入比上限可控制在50%-60%；贷款偿还期限可延至借款人法定退休年龄后五年，最长贷款期限为30年。推行按月划转住房公积金冲还贷款本息业务。
通知并称，设区城市统筹使用资金，拓宽贷款资金筹集渠道，有条件的城市要积极推行住房公积金个人住房贷款资产证券化业务，盘活住房公积金贷款资产。
在政府审批方面，通知要求简化业务审批要件，提高管理效率和服务水平，同时建立考核问责制度。
住建部此前亦曾发文，推进住房公积金异地贷款业务，支持缴存职工异地购房需求。
为进一步改进住房金融服务，支持合理住房消费，中国央行今日亦规定，在不实施“限购”措施的城市，居民首套房最低首付款比例调整为不低于25%。（完）
浏览通知全文，请点击住建部网站： here
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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