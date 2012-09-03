中国8月百城住宅均价环比涨幅缩至0.24%--中指院

资料图片显示人们在2012上海春季房展会期间看房。摄影： REUTERS/Carlos Barria

路透北京9月3日电---中国指数研究院最新公布数据显示,8月百城新建住宅均价连续第三个月环比上涨,不过在房地产调控政策不放松的情况下,环比涨幅有所收窄.

中指院周一报告称,8月全国100个城市新建住宅平均价格为8,738元/平方米,较7月上涨0.24%,上月则是环比涨0.33%;同比下跌1.6%,但跌幅继续缩小,较上月减0.17个百分点.环比上涨的城市个数自上月的70个略降至63个.

北京、上海等十大城市住宅均价为15,470元/平方米,环比上月上涨0.27%,涨幅低於全国平均水平,同比则连续第七个月下跌但跌幅略缩小.

中指院指出,国务院在7月底派出督察组对全国16个省市房地产市场进行督促检查,发改委也表示严防房价反弹,在政策的监督和约束下,8月百城住宅均价环比涨幅收窄,表明绝大多数开发企业定价理性,全国价格总体较为平稳.

国务院总理温家宝近日强调,巩固房地产市场调控成果,需坚决遏制投资投机性购房需求,更重要的是增加住房有效供应,包括普通商品房和保障房供应,特别是已建成的保障房要尽快投入市场.

中指院并称,需要注意的是,本月十大城市主城区二手住宅价格涨幅有所扩大,表明小业主对未来信心较高,再加上主城区新建项目较少,因而二手房价格较为坚挺.

"未来一段时间,不同城市、不同区域和不同物业的价格走势可能继续分化,"中指院称.

据中指院数据,8月十大城市主城区二手住宅样本平均价格为21,257元/平米,环比上月上涨2.33%.十大城市主城区二手住宅价格环比均上涨,且涨幅普遍有所扩大.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

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