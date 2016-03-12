中国1-2月房地产开发投资同比增3.0% 新开工面积增13.7%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月12日 - 中国国家统计局周六公布，2016年1-2月房地产开发投资同比增3.0%，增速比去年全年提高两个百分点。
统计局并公布，今年前两月房屋新开工面积同比增长13.7%；商品房销售面积同比增长28.2%，销售额增长43.6%。
此前数据显示，中国2015年房屋新开工面积同比下降14%；同期商品房销售面积同比上升6.5%，销售额同比增14.4%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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