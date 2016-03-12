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中国财经 | 2016年 3月 12日 星期六 13:57 BJT

中国1-2月房地产开发投资同比增3.0% 新开工面积增13.7%

路透北京3月12日 - 中国国家统计局周六公布，2016年1-2月房地产开发投资同比增3.0%，增速比去年全年提高两个百分点。

统计局并公布，今年前两月房屋新开工面积同比增长13.7%；商品房销售面积同比增长28.2%，销售额增长43.6%。

此前数据显示，中国2015年房屋新开工面积同比下降14%；同期商品房销售面积同比上升6.5%，销售额同比增14.4%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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