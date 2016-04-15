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中国财经 | 2016年 4月 15日 星期五 10:09 BJT

中国1-3月房地产开发投资同比增6.2% 新开工面积增19.2%

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周五公布，1-3月房地产开发投资同比增6.2%，前两月增速为3%；3月末商品房待售面积73,516万平方米，同比增长13.1%。

统计局并公布，1-3月房屋新开工面积同比增长19.2%；商品房销售面积同比增长33.1%，销售额增长54.1%。

此前数据显示，今年前两月房屋新开工面积同比增长13.7%；商品房销售面积同比增长28.2%，销售额增长43.6%。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 宿泱韫； 审校 曾祥进)

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