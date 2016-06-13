中国5月末商品房待售面积续减少 去库存成效初显--统计局新闻稿

(以下为“中国国家统计局投资司高级统计师李皎解读2016年1-5月份房地产数据”新闻稿全文)

2016年1-5月份，商品房销售继续保持较高增速，商品房待售面积持续减少，去库存取得初步成效。

一、商品房销售继续保持快速增长

1-5月份，全国商品房销售面积4.80亿平方米，同比增长33.2%，增速比1-4月份回落3.3个百分点；销售额3.68万亿元，增长50.7%，增速回落5.2个百分点。商品房销售增速虽有所放缓，但仍处于快速增长区间。

商品房销售增速的回落主要由住宅销售增速回落带动。1-5月份，住宅销售面积比1-4月份回落4.6个百分点，销售额回落8个百分点。住宅销售增速回落既与前期刚需集中快速释放有关，也与近期一些热点城市房地产调控政策收紧有关。

二、商品房特别是住宅待售面积持续减少

在商品房销售高速增长的带动下，房地产去库存效果初显，今年商品房待售面积逐月减少。5月末，全国商品房待售面积7.22亿平方米，比4月末减少521万平方米。其中，重点城市待售面积规模已降至去年末水平以下；非重点城市3、4、5月末待售面积分别比上月末减少63、226和394万平方米，减少量逐月增多。

非住宅商品房库存持续增加的问题仍需关注。5月末，住宅待售面积比4月末减少721万平方米；办公楼增加7万平方米；商业营业房增加105万平方米。

三、房地产开发投资增速微降，住宅开发投资增速提高

1-5月份，全国房地产开发投资3.46万亿元，同比增长7.0%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。其中，住宅开发投资增长6.8%，增速提高0.4个百分点；非住宅开发投资增长7.5%，增速回落1.3个百分点。房地产开发投资增速微降主要是非住宅投资增速回落引起的。当前，非住宅商品房去库存任务更加艰巨，非住宅投资增速回落有利于库存结构调整。（完）

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