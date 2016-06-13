中国5月末商品房待售面积续减少 去库存成效初显--统计局新闻稿

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
(以下为“中国国家统计局投资司高级统计师李皎解读2016年1-5月份房地产数据”新闻稿全文)
2016年1-5月份，商品房销售继续保持较高增速，商品房待售面积持续减少，去库存取得初步成效。
一、商品房销售继续保持快速增长
1-5月份，全国商品房销售面积4.80亿平方米，同比增长33.2%，增速比1-4月份回落3.3个百分点；销售额3.68万亿元，增长50.7%，增速回落5.2个百分点。商品房销售增速虽有所放缓，但仍处于快速增长区间。
商品房销售增速的回落主要由住宅销售增速回落带动。1-5月份，住宅销售面积比1-4月份回落4.6个百分点，销售额回落8个百分点。住宅销售增速回落既与前期刚需集中快速释放有关，也与近期一些热点城市房地产调控政策收紧有关。
二、商品房特别是住宅待售面积持续减少
在商品房销售高速增长的带动下，房地产去库存效果初显，今年商品房待售面积逐月减少。5月末，全国商品房待售面积7.22亿平方米，比4月末减少521万平方米。其中，重点城市待售面积规模已降至去年末水平以下；非重点城市3、4、5月末待售面积分别比上月末减少63、226和394万平方米，减少量逐月增多。
非住宅商品房库存持续增加的问题仍需关注。5月末，住宅待售面积比4月末减少721万平方米；办公楼增加7万平方米；商业营业房增加105万平方米。
三、房地产开发投资增速微降，住宅开发投资增速提高
1-5月份，全国房地产开发投资3.46万亿元，同比增长7.0%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。其中，住宅开发投资增长6.8%，增速提高0.4个百分点；非住宅开发投资增长7.5%，增速回落1.3个百分点。房地产开发投资增速微降主要是非住宅投资增速回落引起的。当前，非住宅商品房去库存任务更加艰巨，非住宅投资增速回落有利于库存结构调整。（完）
欲览详情，请点击 here
(整理 乔艳红; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。