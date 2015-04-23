中国房地产开发商合资企业表外负债缺少透明度 引发债务低估疑虑

路透香港4月23日 - 随着中国房地产市场销售面临大幅放缓，投资者和评级机构愈发难以衡量中国地产开发商实际的债务水平。

过去两年中国土地价格上涨，开发商更加倾向于通过组建合资企业共同开发建设项目，曾有多达六方共同参与一个项目开发的情况。

根据国际会计准则，一个公司可以不在资产负债表中透露合资企业及其债务的细节，只需记录其对项目的投资权益，除非这家公司持有合资企业的控股权。

目前这种操作在欲评估企业信贷风险的投资者中引发关注，他们担心在中国成长放缓之际，或许低估了开发商表外负债规模。

“透明度就像一把雨伞，在下雨之前，没人在乎它，”位于香港的Admiral Investment投资总监Victor Yeung表示。

“市场愈发认识到信息披露是不够充分...而这引发了对整个产业的风险溢价，”他表示。

2月时，苦苦挣扎的地产商佳兆业(1638.HK)公布在仅仅六个月的时间内，其债务便已增加一倍多至104亿美元，这令投资者震惊不已。债务倍增的理由仍不清楚，不过有数位分析师已暗示，其联合投资项目的借款可能是部分原因。

佳兆业不愿对其合资持股置评。该公司周一未能支付债券到期利息而发生违约。

**不透明的结构**

路透所接洽的地产商不会提供其合资公司的债务额细节情况，尽管这些债务占其发展组合的一大部分。

位于天津的融创中国(1918.HK)执行总裁汪孟德表示，其合资企业去年为公司130亿美元的营收做出一半贡献，其中包括持有控股权的公司。融创中国单是与绿城中国就至少有17家合资企业。

融创中国不愿就其合资企业债务发表置评。

标普地产分析师Christopher Yip称，“很难说这些合资企业有多少附加风险。但如果开发商不能披露更多细节，我们的能见度将很低。”

亚洲首富李嘉诚的长和系重组，就为合资企业表外负债规模提供了一个例证。

长和系的地产业务合并后新组建长江实业地产，该公司在提交给证交所的文件中称，2014年底经调整的债务为168亿港元（21.7亿美元）。

这比长江实业(0001.HK)与和记黄埔0013.HK合计的14亿港元债务高出了11倍，而正是这两家公司的地产业务合并组建了长江实业地产。

该文件称，债务的差异是由于长实与和黄原先在中国持有的许多合资企业将在新公司的资产负债表中得到体现，因为新组建的长江实业地产将获得这些公司的控股权。

长实与和黄对此未予置评。

2015年一季度中国房地产投资增长为2009年以来最慢，地产开发商都专注于清理存量地产。

目前中国政府试图通过更为宽松的信贷和税收政策刺激楼市，但市场专家表示，这不会明显降低高杠杆率的开发商所面临的风险。许多投资者开始把目光投向别处。(完)

(翻译 张荻/戴素萍； 审校 李爽)

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