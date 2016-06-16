2015年中国住房公积金提取额同比增近45% 占缴存额逾七成

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月16日 - 中国财政部网站周四公布《全国住房公积金2015年年度报告》，去年住房公积金提取额同比大增44.92%，占全年缴存额的75.52%，比上年提高17个百分点。
根据该报告，全年住房公积金缴存额14,549.46亿元人民币，比上年增长12.29%，十二五（2011-2015年）期间的年均增速为15.74%；全年住房公积金提取额为10,987.47亿元，十二五期间的年均增速为29.32%。
个人住房贷款发放去年亦大增。全年发放个人住房贷款312.50万笔、11,082.63亿元，分别比上年增长40.44%、68.10%。
个人住房贷款率（年度末个人住房贷款余额/年度末住房公积金缴存余额）为80.80%，比上年末提高11.91个百分点。而在“十一五”（2006-2010年）期末，个贷率为61.53%。
2015年个人住房贷款逾期额4.04亿元，逾期率0.01%，与上年持平。全年使用个人住房贷款风险准备金核销呆坏账0.97亿元。
相关部门此前已出台文件，放宽租房提取，降低首套和二套自住住房贷款首付比例，全面推行异地贷款，适度提高贷款额度。住房公积金贷款利率去年亦连续降低。
报告称，今年将落实好住房公积金提取使用政策，释放结余资金，支持住房消费；充分运用“互联网+”技术，加快搭建全国统一的住房公积金转移接续平台，大力推进住房公积金综合服务平台建设。（完）
浏览报告原文，点选链接：here
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。