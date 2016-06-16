2015年中国住房公积金提取额同比增近45% 占缴存额逾七成

路透北京6月16日 - 中国财政部网站周四公布《全国住房公积金2015年年度报告》，去年住房公积金提取额同比大增44.92%，占全年缴存额的75.52%，比上年提高17个百分点。

根据该报告，全年住房公积金缴存额14,549.46亿元人民币，比上年增长12.29%，十二五（2011-2015年）期间的年均增速为15.74%；全年住房公积金提取额为10,987.47亿元，十二五期间的年均增速为29.32%。

个人住房贷款发放去年亦大增。全年发放个人住房贷款312.50万笔、11,082.63亿元，分别比上年增长40.44%、68.10%。

个人住房贷款率（年度末个人住房贷款余额/年度末住房公积金缴存余额）为80.80%，比上年末提高11.91个百分点。而在“十一五”（2006-2010年）期末，个贷率为61.53%。

2015年个人住房贷款逾期额4.04亿元，逾期率0.01%，与上年持平。全年使用个人住房贷款风险准备金核销呆坏账0.97亿元。

相关部门此前已出台文件，放宽租房提取，降低首套和二套自住住房贷款首付比例，全面推行异地贷款，适度提高贷款额度。住房公积金贷款利率去年亦连续降低。

报告称，今年将落实好住房公积金提取使用政策，释放结余资金，支持住房消费；充分运用“互联网+”技术，加快搭建全国统一的住房公积金转移接续平台，大力推进住房公积金综合服务平台建设。（完）

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