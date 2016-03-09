焦点：加杠杆助推中国楼市火爆 如何因城施策去库存成挑战

3月8日，北京，从飞机上俯瞰市中心的公寓楼与建筑。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海/北京3月9日（作者 李铮/宿泱韫） - 中国以上海、深圳为代表的一线城市楼价今年开年后疯涨，包括首付贷在内的各类加杠杆业务无疑起到推波助澜的作用，这也成为正在召开的全国两会热点话题，监管层明确表态正酝酿治理新策，以防范金融泡沫风险。

分析人士认为，本轮一线楼市火爆真正的源头在于供需失衡以及强烈的看涨预期，而原本意在帮助中小城市去库存的房地产松绑政策，结果却加剧了一线楼市的升温。如何在去库存、稳增长和防范金融风险间达到平衡，可能需要政府在因城施策方面更精准发力。

“当局储备了较多楼市去库存政策，未来会视情况继续推出更多措施。但有政策空间不等于就有效。”一位接近央行的权威人士称，楼市分化加剧令政府继续出台统一调控政策的空间已经受到制约。

中国央行副行长潘功胜最新表示，当前中国房地产市场基本特征是总量过剩、区域分化，因此住房信贷政策调整的基本逻辑和总体基调是因地施策。而解决目前一线城市住房上涨问题，需要一些综合措施，央行正与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。

上海市委书记韩正则明确表态上海楼市出现非理性过热情绪，政府必须加强调控。中国指数研究院2月数据显示，上海新建住宅价格指数同、环比分别涨15%和0.2%，二手住宅价格指数同、环比涨幅更达到23%和1.82%。而据中原地产，1-2月，上海二手住宅价格指数累计涨14%，深圳涨幅则为9%。

伴随着一、二线城市房价的疯狂上涨，部分中介机构首付贷和过桥贷款等业务亦风生水起，不过这些游走在监管真空地带的业务已引起监管层重视。

一位上海股份行人士透露，央行上海总部日前召集沪上银行了解个人住房贷款业务事宜，其中一项内容就是银行与房产中介的合作情况，“楼市暴涨过后一旦后续出台强调控措施，这类业务风险还是挺大的。”

与此同时，深圳金融办相关人士亦证实，日前已向辖内互联网金融协会和小贷协会发函，要求对P2P网贷和小贷公司涉及众筹买房、“首付贷”或其它涉及高杠杆放贷情况进行摸底排查。

据中国证券报此前报导，此前被推上风口浪尖的链家地产，目前已暂停首付贷业务，该项业务累计发放近3亿元人民币，目前余额约1.2亿元；伟业我爱我家则表示旗下“我家贷”主要提供资金过桥服务，业务仍在开展，主要和银行合作，但从未涉足首付贷业务。

**风险提升**

尽管央行行长周小川此前表态个人住房贷款可适度加杠杆，但首付贷等产品无疑会积聚并放大金融风险。至于首付贷等业务规模究竟多大目前难有权威统计数据，不过及时规范实有必要。

重庆市长黄奇帆在两会期间就表示，美国“次贷危机”的源头就是零首付，“当银行的购房贷款首付降至20%，如果房产商或者中介再给买房者提供10-20%的首付，使得买房人变成零首付或者5%、10%的首付，房价也就没头没脑地一两个月三个月暴涨了30%、50%”，而这和去年股市高杠杆造成沪综指.SSEC从3,000点飙涨到5,000点的后果是一样的。

“市场风险在提升，”中原集团研究中心总监刘渊认为，近来的需求增加不是真的居住需求增长，也不是收入水平提高带来的购房能力提升，而是看涨预期之下，出于担心房价上涨其它资产贬值的保值之选，同时也夹杂着不少投机需求。

他指出，从二手房的租金回报率看，深圳和上海分别是1.66%和1.92%，对比纽约、东京等国际大都市的3-4%，是很低的回报。在人民币贬值的大环境下，海外资金不会轻易进入中国楼市，这轮一二线的大涨更多靠投资需求刺激，难以持续，更像是一场“人造的繁荣”。

一位接近住建部的权威人士则表示，一线城市集中了最好的资源，有旺盛的需求，宏观经济下行时所受影响相对较小，预计未来六七年一线的供需可能都难以达到平衡。在当前这种情况下，政府一定要出手，安定民心，稳定预期。

与此同时，中国房地产市场仍有庞大的库存待消化。国家统计局数据显示，去年末商品房待售面积达71,853万平方米，创历史新高；而房地产开发投资增速则从过去的两位数降至1%的低点。

江西九江市副市长卢天锡在两会间隙就表示，地方库存高，房子卖不出一是需求原因，二是结构原因，“拿不出能激发消费欲望的产品，同质化严重。”

**精准调控成挑战**

在信贷政策整体偏宽松的情况下，与中国政府力推楼市去库存相配套的“有保有压”、区别对待分类调控政策效果似乎并不理想。

以央行最新一次将不限购城市首套房贷首付再降至20%后的实际情况看，该项意在为三四线城市设计的去库存政策并没有救到三四线楼市，却让一二线楼市泡沫更大。

“这个情况，不仅是存在于这一轮调控当中，也存在于前几轮的调控当中。”上述接近央行的权威人士直言，说“分城施策”容易但做到很难；下一步究竟如何分城施策，恐怕中央和地方政府都需要拿出更多有效的办法。

北京师范大学教授钟伟撰文指出，中国楼市去库存的过程，本身就是诸害相权择其轻的艰难过程，必然不是皆大欢喜，而是不得已而为之。从现在看中国楼市未来的三五年，最大的风险不在于价格，而在于调控政策是否会左手打右手，相互掣肘甚至抵消。

有银行高管认为，政策的不确定性是最大的风险，如果房地产投资依然低迷，政府可能进一步出台更多政策，但这些政策如何在稳增长、有效去库存及又不引起房价暴涨之间平衡仍是难题。

在房地产方面，2016年政府工作报告提出，完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策，住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存；同时建立租购并举的住房制度，把符合条件的外来人口逐步纳入公租房供应范围。

“尽管去库存是当前地产政策的首要，但在当前区域分化严重的格局下，一刀切地促需求去库存或许反而不会达到好的效果。”兴业证券宏观分析师王涵在报告中写道。

他认为，对于过热的一二线城市，需避免重蹈去年股市的覆辙。不排除某些二线城市重启限购政策，而一线城市在限购的背景下，则设置更高的购房门槛，一二线城市对于房贷的政策也有可能有所变化；对于不振的三四线城市，政策将持续发力引导需求释放，包括金融支持、社保体系的进一步完善、农地改革等。（完）