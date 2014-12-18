11月中国70个大中城市新建住宅售价同比下跌3.7% 跌幅扩大

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京12月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降3.7%，连续第三个月同比下跌且跌幅进一步扩大。
从环比看，11月新建住宅销售价格较上月下跌0.5%，为连续第七个月环比下跌，但跌幅进一步收窄。
重点城市看，北京与上海11月新建住宅销售价格指数分别同比下降2.1%和下降2.9%，跌幅均有所扩大。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2014年 同比(%) 环比(%)
11月 -3.7 -0.5
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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