住建部：加快发展租赁市场 支持房企向租售并举模式转变

路透北京1月15日 - 为加快培育和发展住房租赁市场，中国住房和城乡建设部表示，将积极推进住房租赁信息政府服务平台建设，推动房地产开发企业转型升级，支持房企从单一的开发销售向租售并举模式转变，用三年时间基本形成渠道多元、制度健全的住房租赁市场。

住建部网站刊登的关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见并指出，将建立住房租赁信息政府服务平台，为租赁市场供需双方提供高效、准确、便捷的信息服务，供需双方逐步实现在平台上进行对接。

意见还提出将支持房地产开发企业改变经营方式，从单一的开发销售向租售并举模式转变。“鼓励有条件的房地产开发企业，在新建商品房项目中长期持有部分房源，用于向市场租赁；也可以与经营住房租赁的企业合作，建立开发与租赁一体化、专业化的运作模式。”

住建部并表示要积极推进房地产投资信托基金（REITs）试点。通过发行REITs，可充分利用社会资金，进入租赁市场，多渠道增加住房租赁房源供应；同时积极鼓励投资REITs产品。

意见并明确要积极培育经营住房租赁的机构，推进住房租赁规模化经营，探索建立支持经营住房租赁机构发展的融资渠道，促进住房租赁市场发展。

“培育住房租赁市场是一个系统工程，涉及多个方面，各地要在金融、税收和经营管理等给予政策支持。积极鼓励和引导国内外资金进入住房租赁市场。”住建部表示。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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