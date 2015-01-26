2014年中国全国房价收入比继续回落 全国房价基本无泡沫--易居

路透北京1月26日 - 2014年以来，“房价去哪儿”一直是业内争论的热点。上海易居房地产研究院最新报告称，去年全国商品住宅房价收入比为7.1，延续2010年以来的下行趋势且已接近6-7的合理区间，全国房价基本无泡沫。

报告并预计，2015年全国房价收入比有望下降至6.9，落入合理区间，意味着中国房价正在实现“软着陆”。

“房价收入比的下行主要是受2014年楼市降温导致房价增幅大幅收窄，同时收入增幅远大于房价增幅的影响。”易居研究院研究员吴晓君表示，2014年房价收入比已经接近合理，由此可判断全国房价基本无泡沫，更谈不上崩盘。

回顾2014年，市场降温非常明显，政府救市政策频出。从一季度市场调控延续从严基调到二季度“定向”降准，到9月30日“央四条”与10月29日“国六条”及公积金新政出台后，再到现在只剩四个一线城市与三亚未取消限购，随着刺激政策频出，少数城市市场已经企稳，但全国多数指标仍显低迷。

展望2015年，吴晓君预计全国房价收入比将持续回落。他认为，在经历了2014年的成交低迷之后，市场有反弹的内在需要，再者货币环境较为宽松，房地产政策预计将继续放松，个人房贷支持力度加大，市场将好于2014年。

此外，预计2015年全年城镇人均可支配收入增幅将基本平稳，或略有下滑，全年名义增幅预计将略低于9.0%，全国居民的购房可支付能力继续缓步提高，“中国房价正在实现‘软着陆’。”

关于房价是否合理，有许多不同角度的衡量标准，其中房价收入比是最重要的衡量指标。房价收入比指标主要用于衡量房价是否处于居民收入能够支撑的合理水平，直接反映出房价水平与广大居民的自住需求相匹配的程度。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，2014年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降4.3%，连续第四个月同比下跌且跌幅进一步扩大，但环比跌幅继续收窄，成交量环比则增长近9%，再创年内新高。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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