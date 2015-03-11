中国1-2月房地产开发投资同比增10.4% 新开工面积同比降17.7%

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透北京3月11日 - 中国国家统计局周三公布，中国1-2月房地产开发投资同比增10.4%，去年增速为10.5%。
统计局并公布，1-2月房屋新开工面积同比下降17.7%；商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。
此前数据显示，2014年房屋新开工面积同比下降10.7%；同期，商品房销售面积同比减少7.6%，销售额同比降6.3%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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