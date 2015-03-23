发挥住房公积金潜力降门槛增加公积金贷款额度--住建部

路透北京3月23日 - 中国住房和城乡建设部部长陈政高近日表示，要提高资金使用效率，发挥住房公积金的潜力，进一步降低门槛，增加公积金贷款额度。

住建部网站援引他在加强住房公积金管理电视电话会上讲话称，希望各地更好地发挥主动性，采取多种措施，用好用足住房公积金。

陈政高表示，各地要简化手续，建立方便快捷的业务流程，缩短办理时限，要进一步采取公积金跨省、跨市异地支取使用的措施，使住房公积金在支持居民基本住房需求、改善民生方面发挥更大作用。

据其介绍，截至2015年1月底，全国住房公积金缴存职工达到1.1亿人。2,900万缴存职工累计提取住房公积金3.9万亿元人民币，其中住房消费类提取2.9万亿元。发放住房公积金个人住房贷款2,200万笔，总额4.3万亿元。

公积金是各地调整房地产政策的重要组成部分，上周福建省出台的稳定住房消费支持刚性住房需求的措施中就放松了公积金贷款政策，对首次申请住房公积金贷款的职工，首付比例降低至20%。[nL3S0WM36L]

市场广泛预期还会有更多地方政府对公积金政策作出调整，来稳定当地的楼市。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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