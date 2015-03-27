热点聚集：稳经济先稳楼市 二套房信贷税收等实质救市举措预期未消

作者 沈燕

路透北京3月27日 - 迫于经济下行压力仍大，稳经济要先稳楼市的现实，近期中国各地纷纷出台的降低公积金门槛等稳楼市举措率先让房产股感受春意，周五两部委有关优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知，无疑激发市场对可能出台聚集于二套房的信贷和税收等方面政策预期。

业内人士指出，政府工作报告中明确提到鼓励自住性和改善性住房需求，保证楼市长期平稳，由此可推测楼市救市政策落点会集中在对改善性和自住性需求，包括降低二套房的首付比例，提供房贷利率及税收方面的优惠等。

“稳定楼市的政策两会前就已经酝酿了，出台只是时间问题。主要是支持合理的改善性住房刚需，对以前偏紧的有关二套房贷政策进行必要的调整。”一位不具名的接近官方消息人士称。

至于税收方面的优惠，包括对原来个人将购买不足五年的住房对外销售的，全额征收营业税，改为缩短至两年，以刺激二手房的交易。

受楼市仍有后续政策利好出台的支持，沪市地产指数.CSICMREI周五午后上涨2.25%；远高于沪综指.SSEC0.49%的涨幅。

中国政府在过往十多年的房地产调控中出台了诸多抑制房地产投机的举措，2010年出台的国十条中，对贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于60%，贷款利率不得低于基准利率的1.1倍。

对贷款购买第三套及以上住房的，贷款首付款比例和贷款利率应大幅度提高，具体由商业银行根据风险管理原则自主确定。各地方可以根据实际情况暂停三套房贷。

2013年3月发布《新国五条细则》，规定对出售自有住房的个人征收20%的个人所得税。其后许多城市上调二套房首付比例到七成，银行二套房贷款利率也上浮5%-20%。目前二套房贷款利率多执行1.1倍基准利率，甚至更高。

今年2月，中国证券报曾报导称，结合此前监管层的表态，楼市政策的总体轮廓已经清晰：尽管总体基调并未改变，但未来的信贷、限购等层面，仍有进一步调整的空间，以信贷和限购为主的备用刺激性手段已在储备中。

**政策利好仍待发酵**

尽管中国政府致力经济结构的调整，努力弱化经济对房地产的过度依赖，但“三期迭加”的大背景下，着力培育新的支柱产业需要时间，而持续回落房地产投资及低迷的楼市，对下行压力仍大的经济无疑于雪上加霜。

数据显示，中国2月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌5.7%，跌幅继续小幅扩大且为连续六个月下跌。[nL3S0WK1HN]

中国1-2月房地产开发投资同比增10.4%，去年增速为10.5%。1-2月房屋新开工面积同比下降17.7%；商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。

或许基于中国以往对房地产调控屡调屡涨的教训以及目前楼市低迷的现状，今年政府工作报告中对房地产调控笔墨并不多，仅提到鼓励自住性和改善性住房需求，保证楼市长期平稳，提出强化地方政府合理调控房地产市场的责任，因地制宜，分城施策。

3月以来，包括福建，广州、济南、青海等地均对公积金政策作出了放松调整。传达的政策刺激信号明显，亦让市场预期楼市有望进一步回暖。

相较各地方对公积金政策的松动，中国国土资源部周五发布通知，要有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模，对住房供过于求的，要适当控制2015年住房开发建设规模、进度。

对此，交通银行金融研究中心研究员夏丹就认为，通知提出四类九条措施，主要有两大亮点：第一是有松有紧，“有供有限”。当前房屋和土地的供求均存在区域性失衡的矛盾，其中土地消化周期的长短是影响该区域长期供应是否过剩的一项重要因素。这体现了政策制定的灵活性和分化性。第二个亮点是合理转化，“转型利用”。

她认为，此次政策为国土部主导，并与住建部会签发布，因此主要涉及土地供给方面的政策调整。后续政策宽松预期正在进行中，央行及财税部门仍有可能出台关于个人住房贷款及交易税费方面。（完）

(审校 杨淑祯)

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