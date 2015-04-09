京六家银行执行二套房贷新政 沪现首套房七折利率--融360

路透北京4月9日 - 中国垂直金融搜索平台--融360发布最新房贷报告表示，房贷新政执行后第一周，北京即有六家银行开始执行二套房首付四成；首套房方面，上海地区有银行推出七折房贷利率优惠。

报告显示，房贷新政执行后当周，北京共有六家银行开始执行新政，将二套房首付比例降至四成。这六家银行包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行3988.hk601988.ss、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、光大银行(601818.SS)(6818.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)及友利银行。但其二套房贷款利率没有松动，依旧维持基准上浮10%。

除了二套房的动向，上周北京多家银行首套房贷款利率也出现下调。区域内接受调查的29家银行中，已经有九家银行将北京首套房贷利率增至“8字头”；此外，在优惠利率附加条件方面，门槛也呈现进一步放宽的趋势。

相比北京，在监测范围中的上海地区26家银行中，上周仅有两家银行开始执行二套房贷新政，分别为友利银行和浙商银行，但两家银行利率没有下调，依然为基准上浮10%。上海地区其他受访银行仍在执行二套房首付七成的旧政策。

不过，在首套房方面，浙商银行率先在上海地区执行首套房贷七折利率优惠，这是目前全国范围内的最低利率。

上周一，中国人民银行宣布，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。

中国人民银行自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。(完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。